Son Dakika Haberleri: Gül: "(Abd'deki Fetö Soruşturması) Tüm Bilgi Belgeleri Vermeye Çalışacağız. Orada Bireyler...

Gül: "(Abd'deki Fetö Soruşturması) Tüm Bilgi Belgeleri Vermeye Çalışacağız. Orada Bireyler...

4 dakika önce

Gül: "(ABD'deki FETÖ soruşturması) Tüm bilgi belgeleri vermeye çalışacağız. Orada bireyler üzerinden kara para ya da illegal yollar boyutuyla gidiyor"

Gül:
Gül: "(ABD'deki FETÖ soruşturması) Tüm bilgi belgeleri vermeye çalışacağız. Orada bireyler üzerinden kara para ya da illegal yollar boyutuyla gidiyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:11 Kaynak: AA

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