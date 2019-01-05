Gül: "(Abd'deki Fetö Soruşturması) Tüm Bilgi Belgeleri Vermeye Çalışacağız. Orada Bireyler...
4 dakika önce
Gül: "(ABD'deki FETÖ soruşturması) Tüm bilgi belgeleri vermeye çalışacağız. Orada bireyler üzerinden kara para ya da illegal yollar boyutuyla gidiyor"
Gül: "(ABD'deki FETÖ soruşturması) Tüm bilgi belgeleri vermeye çalışacağız. Orada bireyler üzerinden kara para ya da illegal yollar boyutuyla gidiyor"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:11 Kaynak: AA
Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak
Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir
Son Dakika! ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı, Çok Sayıda Kişi Vuruldu
İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı