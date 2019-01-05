Son Dakika Haberleri: Gül: ABD'deki soruşturma farklı gelişmelere gebe

Gül: ABD'deki soruşturma farklı gelişmelere gebe

1 saat önce

ABD'deki FETÖ soruşturması hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Gül, "Hem New York hem Washington'dan 2 savcı geldi.

Gül: ABD'deki soruşturma farklı gelişmelere gebe, System.String[]
ABD'deki FETÖ soruşturması hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Gül, "Hem New York hem Washington'dan 2 savcı geldi... Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:40 

New York, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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