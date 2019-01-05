Gül: ABD'deki soruşturma farklı gelişmelere gebe
1 saat önce
ABD'deki FETÖ soruşturması hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Gül, "Hem New York hem Washington'dan 2 savcı geldi.
ABD
'deki FETÖ soruşturması hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Gül
, "Hem New York
hem Washington
'dan 2 savcı geldi... Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:40
Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı
Bıçakla Üzerine Yürüyen Adama Kurşun Yağdıran ABD Polisi, Soruşturma Sonrası Göreve Döndü
Genç Girişimcilerin Yaptığı Ticari Masaüstü Cep Telefonu Şarjına Almanya ve Amerika'dan Talep Yağıyor
ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 4 Yaralı