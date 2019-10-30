Gül: "(ABD Temsilciler Meclisinde çıkan karar)" Bizim için yok hükmündedir"
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:17 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı.(1)
Rusya Savunma Bakanlığı 34 bin terör örgütü YPG mensubunun güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı İstanbul Boğazı'nda Boğaziçi Başkanlığı söz sahibi olacak, üyelerini Erdoğan atayacak Türkiye'ye silah satışını durduran Kanada, terörist Mazlum Kobani'ye "Temiz Savaşçı" ödülü verdi İsrail Ankara Büyükelçiliği, ülkesinden ödenek alamadığı için faaliyetlerini durdurdu