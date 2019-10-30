Son Dakika Haberleri: Gül: "(ABD Temsilciler Meclisinde çıkan karar)" Bizim için yok hükmündedir"
Son Dakika Güncel Gül: '(ABD Temsilciler Meclisinde çıkan karar)' Bizim için yok hükmündedir'

Gül: "(ABD Temsilciler Meclisinde çıkan karar)" Bizim için yok hükmündedir"

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı.(1)

Gül: (ABD Temsilciler Meclisinde çıkan karar) Bizim için yok hükmündedir

Abdulhamit Gül, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:17 Kaynak: AA
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