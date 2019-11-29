Son Dakika Haberleri: Gül: "Adalet hizmetlerini daha nitelikli vermek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz"
Son Dakika Güncel Gül: 'Adalet hizmetlerini daha nitelikli vermek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz' - Son Dakika

Gül: "Adalet hizmetlerini daha nitelikli vermek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz"

6 saat önce

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyareti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyareti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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Gül: Adalet hizmetlerini daha nitelikli vermek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz

Abdülhamit Gül, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:27 Kaynak: AA
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