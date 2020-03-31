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Gül: "Adli tatil konusunda herhangi bir düzenlemeye gerek görülmüyor.
6 saat önce
Gül: "Adli tatil konusunda herhangi bir düzenlemeye gerek görülmüyor.
Gül: "Adli tatil konusunda herhangi bir düzenlemeye gerek görülmüyor. Olayın seyrine göre yargılamaların, sürelerin durdurulması uzatılabilir."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:44 Kaynak: AA
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