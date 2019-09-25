Gül: "Adliyenin kapısından giren herkese fidan vereceğiz"
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Bakanlar Gül ve Pakdemirli'nin protokolü imzalaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza...
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:01 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Bakanlar Gül ve Pakdemirli'nin protokolü imzalaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (4)
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