Bakanlar Gül ve Pakdemirli'nin protokolü imzalaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (4)

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