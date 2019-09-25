Son Dakika Haberleri: Gül: "Adliyenin kapısından giren herkese fidan vereceğiz"
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Gül: "Adliyenin kapısından giren herkese fidan vereceğiz"

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Bakanlar Gül ve Pakdemirli'nin protokolü imzalaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Bakanlar Gül ve Pakdemirli'nin protokolü imzalaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (4)

Gül: Adliyenin kapısından giren herkese fidan vereceğiz

Abdulhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:01 Kaynak: AA
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