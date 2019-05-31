Gül: "Attığımız adımlar elbette AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler.
2 saat önce
Gül: "Attığımız adımlar elbette AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:23 Kaynak: AA
Gül: "Attığımız adımlar elbette AB
'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. (AB üyeliği) sürecine de olumlu katkı sağlayacak."
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