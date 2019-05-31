Son Dakika Haberleri: Gül: "(Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki...
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Gül: "(Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki...

1 saat önce

Gül: "(Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin.

Gül:
Gül: "(Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır"
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:06 Kaynak: AA
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