Gül: "(Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki...
1 saat önce
Gül: "(Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin.
Gül: "(Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır"
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:06 Kaynak: AA
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