Gül: "(Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz"
53 dakika önce
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:47 Kaynak: AA
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı
Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -10-
Gül: "(Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır" Adalet Bakanı Gül
: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil... Bunlar eski alışkanlıklar."
Erdoğan: İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı
Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto
Manken Tuğba Özay 10 yıllık eşinden boşandı