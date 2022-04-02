"Gül Baba Senfonik Şiiri"nin dünya prömiyeri yapıldı - Son Dakika

"Gül Baba Senfonik Şiiri"nin dünya prömiyeri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla Ankara'da CSO Ana Salon'da gerçekleştirildi.

Macaristan'dan konuk orkestra şefi Heja Domonkos'un yönetimindeki konserin ilk bölümünde yorumlanan eser yaklaşık 20 dakika sürdü ve dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Adnan Polat, Osmanlı döneminde yaşayan Bektaşi dervişi Gül Baba'nın yaşamından ilham alınarak hazırlanan eserde emeği geçenlere ve konseri izlemeye gelenlere teşekkür etti.

Vakfın danışmanı ve Atatürk Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı da orkestraya ve eserin bestecisine teşekkür ederek, "Eserimiz, İlyas Mirzayev tarafından yazıldı. Gül Baba Senfonik Şiiri, Gül Bahçeleri, Sefere Hazırlık, Gaza, Gül Baba'nın Ölümü ve Gül Baba'nın Ölümsüzlüğü başlıklarını içeriyordu. Ümit ediyoruz ki bu eser, dünyanın dört bir yanında seslendirilir." dedi.

Konserde ayrıca Maurice Ravel'in Piyano Konçertosu Sol Majör, Bela Bartok'un Macar Resimleri, Franz Liszt'in Prelüdler'i yorumlandı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in de katıldığı konserde, orkestraya piyanist Jozsef Balog eşlik etti.