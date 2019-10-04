Gül Baba Vakfı Türkiye'deki Faaliyetlerine Başlıyor

1531-1541 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle on yıl Macaristan'da kalmış, kendini iki ülke arasındaki kardeşliğe, hoşgörüye ve halkların dostluğunu pekiştirmeye adamış Gül Baba'nın sahip olduğu değerler yaşatılmaya devam ediyor. Gül Baba'nın değerlerine sahip çıkmak, Gül Baba Türbesi'ni geleceğe taşımak ve dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan Gül Baba Vakfı'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vermek ve türbeyi ziyaret etmek amacıyla Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat'ın ev sahipliğinde Macaristan'ın Budapeşte kentine geniş kapsamlı bir basın gezisi düzenlendi.

2-3 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen gezi boyunca basın mensuplarına Türkiye ve Macaristan'ın eşgüdümü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle restore edilen ve Avrupa'nın en kuzeyindeki Osmanlı dönemi eseri olma özelliği taşıyan türbeye ilişkin Gül Baba Vakfı'nın çalışmaları, vakfın Türkiye'deki faaliyetleri ve hedefleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Gezinin ev sahipliğini üstlenen Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat, "Öncelikle iş kimliğimin yanı sıra bu görevi de icra ediyor olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Macaristan'la bizim gönül bağımız var. Yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösterdiğimiz sektörler dolayısıyla buradayız. Türkiye ve Macaristan, geçmişleriyle, değerleriyle, geleceğe bakışlarıyla pek çok ortak noktaya sahip iki kültür, iki ülke. Hiç kuşkusuz, yüzyıllardır düşünceleriyle var olmaya devam eden Gül Baba ise, Türk-Macar dostluğunun en kalıcı simgelerinden biri. Gül Baba Türbesi, yüzyıllar içerisinde defalarca onarılmış ve restore edilmiş. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Macaristan Hükümeti arasında 2015 yılında imzalanan protokol ile 2016'da başlayan ve yaklaşık iki yıl süren, bugüne kadarki en kapsamlı restorasyon çalışması yapıldı.

Geçtiğimiz yıl da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın katılımı ile Türbe'nin açılışını gerçekleştirdik. Restorasyon öncesinde Türbeyi yılda 3-4 bin kişi ziyaret ederken, açılışından bu yana, ayda yaklaşık 10 bini aşkın kişi ziyaret ediyor. Bu da bizim gösterdiğimizin emeğin en büyük karşılığı, inanıyoruz ki bu sayı yakın zamanda katlanarak artacak" dedi.

Vakfın Türkiye Temsilciğinin kuruluşu ile ilgili de bilgi veren Polat, "Gül Baba Vakfı'nın Macaristan'da yürüttüğümüz faaliyetlerini Türkiye'de de aynı şekilde hayata geçirmek üzere uzun süredir çalışıyorduk. Nihayet çalışmalarımızı tamamladık, yakında faaliyetlerimiz başlıyor. Vakfın, Türkiye'deki faaliyetlerini Gül Baba Kültür Sanat A.Ş üstlenecek. Vakfın, iki halkın karşılıklı sevgi ve saygısıyla yoğrulan kültürel ve ticari iş birliği için sahip olduğu önem aşikar. Amacımız, Macaristan ve Türkiye arasındaki ilişkileri başta kültürel olmak üzere her alanda geliştirmek olacak" diye konuştu.

Vakfın Türkiye'deki faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi veren Gül Baba Kültür Sanat A. Ş Genel Müdürü Remzi Buharalı ise şunları söyledi; "Macaristan ve Türkiye'de halkların buluşmasında en önemli araç olan kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra kitap yayınları, paneller ve söyleşilerle Gül Baba adının yaşatılmasına dönük faaliyetlerimize başlıyoruz. Macar ve Türk toplumları arasında kültürel bir köprü kurmak ve iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve turistik ilişki ve faaliyetleri artırmak misyonuyla da hareket eden Gül Baba Vakfı'nın Türkiye temsilciliği olarak bizler de bu amaca yönelik çalışacağız. Diğer taraftan hem Macaristan'da hem de Türkiye'de gerçekleştirilen kültürel, sanatsal ve akademik etkinlikler ve faaliyetler aracılığıyla, Macarları ve Türkleri daha sık ve daha yakından bir araya getirecek sağlam bir kültürel köprü inşa etmek için çaba göstereceğiz. Böylece tüm faaliyetlerimizle Macar ve Türk halkı arasında var olan kültürel bağları daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz."