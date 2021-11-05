Üye Girişi
Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu

05.11.2021 23:02

Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu Kutlu, 14-17 Yaş Kadın kategorisinde, Mehmet Akif Ersoy'a ait 'Yeis' şiiriyle Türkiye 1.

Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu

Kutlu, 14-17 Yaş Kadın kategorisinde, Mehmet Akif Ersoy'a ait 'Yeis' şiiriyle Türkiye 1. si oldu

ISPARTA - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması' Türkiye finalleri Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. 16 yaşında olan Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu. Hem okuluna hem de Isparta'ya gurur yaşattı. Büyük hayaller ile katıldığı yarışmadan şampiyonlukla dönen şiir tutkunu Kutlu, yaşadığı heyecanı ve sevinci İhlas Haber Ajansına anlattı.

Finallerde Isparta'yı temsil eden, Isparta Gençlik Merkezi üyesi ve Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam hatip Lisesi öğrencisi Gül Betül Kutlu 14-17 Yaş Kadın kategorisinde, Mehmet Akif Ersoy'a ait 'Yeis' şiiriyle Türkiye 1. si oldu. Gül Betül Kutlu, şiire olan tutkusunu 8 yıl önce keşfettiğini ve bu konuda babasının en büyük destekçisi olduğunu belirtti. Kutlu " Babam tiyatro ve şiir işlerinde çok beceriklidir, babam beni hep bu konuda yönlendirdi. Küçüklüğümden beri çok büyük deneyimlerle büyüdüm ve bu benim için çok önemli oldu. Babamla beraber şiirlere beraber çalışırdık benim şiir hocam babamdır" dedi. Yarışmaya daha öncede katılan ancak ikinci olduğunu ifade eden şampiyon Kutlu, hırsını hiç kaybetmediğini ve yarışmaya bu yıl daha sıkı hazırlandığını aktardı. " Geçen sene katıldığım yarışmada ikinci oldum, Türkiye şampiyonasına gidemedim. Bu sene tekrar yarışma olduğunu öğrenince tekrardan başvuru yaptım. Bu yıl pandemi devam edince başvurum online oldu, daha sonra başvurum kabul edildi. Türkiye finallerine çağırıldım" ifadelerini kullandı.

Şiir okumanın kendisi için bir tutku olduğunu belirten Kutlu, eğitim ve iş hayatındaki gelecek planlarını şu şekilde bahsediyor. " Şiir benim için bir tutku, sahnenin içinde olmak sahnede performans sergilemek benim için çok önemli kendimi bu sayede çok geliştirdim. İleride ne olacak bilinmez ama ileride de şiir okumayı çok isterim" dedi. Kendisine destek olan ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarına teşekkür eden Gül Betül Kutlu, yaşadığı heyecanı ve sevinci şöyle dile getiriyor. " Çok güzel bir duygu, Allah razı olsun herkesten hocalarımın desteği tamdı beni buradan yarışmaya gönderirlerken Türkiye birincisisin merak etme diye gönderdiler, beklenti biraz çoktu bunun bir sorumluluğu olsa da sürekli arkamda olacaklarını biliyordum onun için çok mutluyum buradan aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu
Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu
Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu
Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu

Mehmet Akif Ersoy, Betül Kutlu, Türkiye, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım 22:57 Süleyman Soylu: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım Kendisine havlayan köpeğe sinirlenip ateş açan cani, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı 22:20 Kendisine havlayan köpeğe sinirlenip ateş açan cani, 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı 21:55 Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi 21:11 Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz 20:05 Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var 17:45 Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var
16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak

Son Dakika Haberleri
22:31 Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı
22:23 İstanbul'a çöken sis mest eden görüntüler ortaya çıkardı
22:10 Lütfü Türkkan'ın ağır küfrüne AK Parti'den tepki gösterildi: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinlik
21:57 İstanbulspor - Menemenspor maçı yoğun sis sebebiyle ertelendi
21:55 Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı
21:52 Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var
21:50 Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı
21:30 Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi
21:29 Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! İşte 5 Kasım Cuma günü vaka sayıları
21:10 Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi
Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi         
23:08
Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı         
22:31
Lütfü Türkkan'ın ağır küfrüne AK Parti'den tepki gösterildi: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinlik Lütfü Türkkan'ın ağır küfrüne AK Parti'den tepki gösterildi: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinlik         
22:11
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var         
21:53
Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek         
20:45
Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı         
19:45
İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür         
17:14
Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz         
14:45
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 23:11:24. #1.11#
SON DAKİKA: Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement