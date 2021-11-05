Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu

Kutlu, 14-17 Yaş Kadın kategorisinde, Mehmet Akif Ersoy'a ait 'Yeis' şiiriyle Türkiye 1. si oldu

ISPARTA - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması' Türkiye finalleri Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. 16 yaşında olan Gül Betül Kutlu, şiir okuma yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu. Hem okuluna hem de Isparta'ya gurur yaşattı. Büyük hayaller ile katıldığı yarışmadan şampiyonlukla dönen şiir tutkunu Kutlu, yaşadığı heyecanı ve sevinci İhlas Haber Ajansına anlattı.

Finallerde Isparta'yı temsil eden, Isparta Gençlik Merkezi üyesi ve Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam hatip Lisesi öğrencisi Gül Betül Kutlu 14-17 Yaş Kadın kategorisinde, Mehmet Akif Ersoy'a ait 'Yeis' şiiriyle Türkiye 1. si oldu. Gül Betül Kutlu, şiire olan tutkusunu 8 yıl önce keşfettiğini ve bu konuda babasının en büyük destekçisi olduğunu belirtti. Kutlu " Babam tiyatro ve şiir işlerinde çok beceriklidir, babam beni hep bu konuda yönlendirdi. Küçüklüğümden beri çok büyük deneyimlerle büyüdüm ve bu benim için çok önemli oldu. Babamla beraber şiirlere beraber çalışırdık benim şiir hocam babamdır" dedi. Yarışmaya daha öncede katılan ancak ikinci olduğunu ifade eden şampiyon Kutlu, hırsını hiç kaybetmediğini ve yarışmaya bu yıl daha sıkı hazırlandığını aktardı. " Geçen sene katıldığım yarışmada ikinci oldum, Türkiye şampiyonasına gidemedim. Bu sene tekrar yarışma olduğunu öğrenince tekrardan başvuru yaptım. Bu yıl pandemi devam edince başvurum online oldu, daha sonra başvurum kabul edildi. Türkiye finallerine çağırıldım" ifadelerini kullandı.

Şiir okumanın kendisi için bir tutku olduğunu belirten Kutlu, eğitim ve iş hayatındaki gelecek planlarını şu şekilde bahsediyor. " Şiir benim için bir tutku, sahnenin içinde olmak sahnede performans sergilemek benim için çok önemli kendimi bu sayede çok geliştirdim. İleride ne olacak bilinmez ama ileride de şiir okumayı çok isterim" dedi. Kendisine destek olan ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarına teşekkür eden Gül Betül Kutlu, yaşadığı heyecanı ve sevinci şöyle dile getiriyor. " Çok güzel bir duygu, Allah razı olsun herkesten hocalarımın desteği tamdı beni buradan yarışmaya gönderirlerken Türkiye birincisisin merak etme diye gönderdiler, beklenti biraz çoktu bunun bir sorumluluğu olsa da sürekli arkamda olacaklarını biliyordum onun için çok mutluyum buradan aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.