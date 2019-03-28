Son Dakika Haberleri: Gül: "Bu Ülkede Millet Darbeyle Mücadele Ederken, Tankın Altına Yatarken Sen Nasıl İçersin"

Gül: "Bu Ülkede Millet Darbeyle Mücadele Ederken, Tankın Altına Yatarken Sen Nasıl İçersin"

1 saat önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te vatandaşlara hitap etti.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te vatandaşlara hitap etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Ana muhalefetin belediye başkanı, 15 Temmuz akşamı meyhanede 'Daha önceki darbeyi sonradan öğrendik, bugünkünden haberimiz var. Öyleyse içelim' diyor ve kadeh kaldırıyor. Bu ülkede millet darbeyle mücadele ederken, tankın altına yatarken sen nasıl içersin? Bu millete hakaret değil midir, saygısızlık değil midir?"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Güney sınırımızda terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda devletimiz her türlü hazırlığını yapmıştır. Türkiye'ye hangi saldırı gelecekse, dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadelemizi sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:55 Kaynak: AA

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