Gül'den Yıldırım'a Tebrik Telefonu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.



Yapılan açıklamaya göre, 11. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı.



Gül, telefon görüşmesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için Yıldırım'ı tebrik etti ve başarı diledi.

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