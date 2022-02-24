Gül'e Ağıt seyircinin gönüllerine dokundu - Son Dakika
Üye Girişi
Gül'e Ağıt seyircinin gönüllerine dokundu

Gül'e Ağıt seyircinin gönüllerine dokundu

24.02.2022 14:35

Deniz Altun'un yazdığı, töre cinayetlerinin sembol ismi Güldünya Tören'in hikâyesinin anlatıldığı Özgür Kaymak'ın yönettiği oyun, 23 Şubat günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ilk gösterimini yaptı.

Oyunun prömiyerine; Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu'nun yanı sıra birçok sanatçı katıldı.

Oyun, 2004 yılında kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye'de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya'nın hikâyesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor.

Selamlama konuşması için sahneye çıkan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever;

"Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 21. yüzyılda, yaşadığımız coğrafyada, kadını yok sayan bir zihniyetle maalesef mücadele etmeyi başaramadık. Her televizyonu, gazeteyi açtığımızda bunu tekrar tekrar yaşıyoruz. Ama mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Biz Şehir Tiyatrosu ailesi olarak küçük bir dokunuş yapmak istedik. Bunu hiç unutturmak istemiyoruz. Arkadaşlarımı can-ı yürekten kutluyorum" dedi.

Gül'e Ağıt, 24-26 Şubat, 2-5 Mart 2022 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, 23-26 Mart 2022 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

Müziğini Okan Kaya'nın,dekor-kostüm tasarımını Zuhal Soy'un, ışık tasarımını Murat Selçuk'un, efekt tasarımını Hamza Değirmenci'nin yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan'ın çektiği oyunda Aslı Nimet Altaylar, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Tarakçı, Cüneyt Arda Pamuk, Çağrı Büyüksayar, Fahri Kıncır, Gülsün Odabaş, Hikmet Körmükçü, İskender Bağcılar, Murat Üzen, Tarık Köksal, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Uğurtan Atakan, Yasemin Güvenç rol alıyor.

Güldünya'nın Düşleri…

Özgür Kaymak'ın yönettiği Gül'e Ağıt, ülkemizin kanayan yarası "Kadına şiddet" konusuna, törenin penceresinden bir bakış sunuyor. Oyun, "sessizliğin" gölgesinde kalan bütün kadınların ortak yazgısına da bir çığlık atıyor. Yakın akrabası tarafından tecavüze uğrayan ve çocuğunu doğurduktan sonra ailesi tarafından öldürülen Güldünya, bir genç kızın düşleriyle, sevecenliği ve hayat doluluğuyla sahnede yeniden hayat buluyor. Beyaz bir gelinlik hayal ederken, beyaz bir kefenle hayattan koparılan Güldünya, çeyizini ve ağabeyine yazdığı mektubu emanet bırakıyor geriye…

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Mehmet Karaosmanoğlu, Muhsin Ertuğrul, Türkiye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gül'e Ağıt seyircinin gönüllerine dokundu - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi
15:14 Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi
15:04 MSKÜ Tıp Fakültesi 7. Dönem Mezunları Uğurlandı
15:00 Hekim adayının mezuniyet konuşması törene damga vurdu: Teşekkür etmiyorum
14:30 İsyanı bastırmaya çalışan Rus ordusu, Wagner'in konvoyunu ve bir kentteki yakıt deposunu hedef aldı! İşte o görüntüler
14:25 Son Dakika: İsyanı bastırmaya çalışan Rus ordusu, yakıt deposunu ve Wagner'in konvoyunu vurdu! Bölgeden sıcak görüntüler
14:17 Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Gözler o iki isme çevrildi
14:13 Yeni hoca kim olacak? Fenerbahçe'der gözler o iki isme çevrildi
13:55 Herkes merak ediyor! Putin'in aşçısıyken isyancıların başı olan Wagner lideri Prigojin kimdir?
13:50 Dünya onu konuşuyor! Putin'in aşçısıyken isyancıların başı olan Wagner lideri Prigojin kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 15:25:46. #1.11#
SON DAKİKA: Gül'e Ağıt seyircinin gönüllerine dokundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement