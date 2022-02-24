Gül'e Ağıt seyircinin gönüllerine dokundu

Oyunun prömiyerine; Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu'nun yanı sıra birçok sanatçı katıldı.

Oyun, 2004 yılında kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye'de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya'nın hikâyesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor.

Selamlama konuşması için sahneye çıkan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever;

"Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 21. yüzyılda, yaşadığımız coğrafyada, kadını yok sayan bir zihniyetle maalesef mücadele etmeyi başaramadık. Her televizyonu, gazeteyi açtığımızda bunu tekrar tekrar yaşıyoruz. Ama mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Biz Şehir Tiyatrosu ailesi olarak küçük bir dokunuş yapmak istedik. Bunu hiç unutturmak istemiyoruz. Arkadaşlarımı can-ı yürekten kutluyorum" dedi.

Gül'e Ağıt, 24-26 Şubat, 2-5 Mart 2022 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, 23-26 Mart 2022 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

Müziğini Okan Kaya'nın,dekor-kostüm tasarımını Zuhal Soy'un, ışık tasarımını Murat Selçuk'un, efekt tasarımını Hamza Değirmenci'nin yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan'ın çektiği oyunda Aslı Nimet Altaylar, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Tarakçı, Cüneyt Arda Pamuk, Çağrı Büyüksayar, Fahri Kıncır, Gülsün Odabaş, Hikmet Körmükçü, İskender Bağcılar, Murat Üzen, Tarık Köksal, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Uğurtan Atakan, Yasemin Güvenç rol alıyor.

Güldünya'nın Düşleri…

Özgür Kaymak'ın yönettiği Gül'e Ağıt, ülkemizin kanayan yarası "Kadına şiddet" konusuna, törenin penceresinden bir bakış sunuyor. Oyun, "sessizliğin" gölgesinde kalan bütün kadınların ortak yazgısına da bir çığlık atıyor. Yakın akrabası tarafından tecavüze uğrayan ve çocuğunu doğurduktan sonra ailesi tarafından öldürülen Güldünya, bir genç kızın düşleriyle, sevecenliği ve hayat doluluğuyla sahnede yeniden hayat buluyor. Beyaz bir gelinlik hayal ederken, beyaz bir kefenle hayattan koparılan Güldünya, çeyizini ve ağabeyine yazdığı mektubu emanet bırakıyor geriye…