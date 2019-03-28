Gül'e Ağıt" Tiyatro Oyunu Tam Not Aldı
58 dakika önce
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Gül'e Ağıt' adlı tiyatro oyunu Adıyamanlı tiyatro severlerden tam not aldı.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
tarafından sahnelenen 'Gül'e Ağıt' adlı tiyatro oyunu Adıyamanlı tiyatro severlerden tam not aldı. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
dolayısıyla Adıyamanlılara güzel bir etkinlik sunmayı amaçlayan Adıyaman Belediyesi, Diyarbakır Devlet Tiyatrolarını Adıyamanlı tiyatro severlerle buluşturdu. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından Adıyaman Üniversitesi
Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen 'Gül'e Ağıt' adlı oyun yoğun ilgi gördü. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu
ve eşi Fulya Kutlu'nun ev sahipliğini yaptığı oyunu, Jandarma
Alay Komutanı Ercan Atasoy
ve eşi Ünzile Atasoy ile çok sayıda tiyatro sever izledi. Deniz Altun
'un yazdığı, Ebru Nil Aydın
ile Seyhan Kırca
'nın yönettiği oyunu ilgiyle izleyen Adıyamanlı tiyatro severler, oyun sonunda oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.
Oyun sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve eşi Fulya Kutlu, oyunculara teşekkür edip çiçek takdiminde bulundu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:22 Kaynak: İHA
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