Son Dakika Haberleri: Gül'e Ağıt" Tiyatro Oyunu Tam Not Aldı

Gül'e Ağıt" Tiyatro Oyunu Tam Not Aldı

58 dakika önce

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Gül'e Ağıt' adlı tiyatro oyunu Adıyamanlı tiyatro severlerden tam not aldı.

Gül'e Ağıt
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Gül'e Ağıt' adlı tiyatro oyunu Adıyamanlı tiyatro severlerden tam not aldı.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Adıyamanlılara güzel bir etkinlik sunmayı amaçlayan Adıyaman Belediyesi, Diyarbakır Devlet Tiyatrolarını Adıyamanlı tiyatro severlerle buluşturdu. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen 'Gül'e Ağıt' adlı oyun yoğun ilgi gördü. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve eşi Fulya Kutlu'nun ev sahipliğini yaptığı oyunu, Jandarma Alay Komutanı Ercan Atasoy ve eşi Ünzile Atasoy ile çok sayıda tiyatro sever izledi.

Deniz Altun'un yazdığı, Ebru Nil Aydın ile Seyhan Kırca'nın yönettiği oyunu ilgiyle izleyen Adıyamanlı tiyatro severler, oyun sonunda oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.

Oyun sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve eşi Fulya Kutlu, oyunculara teşekkür edip çiçek takdiminde bulundu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:22 Kaynak: İHA

Devlet Tiyatroları, Diyarbakır, Güncel
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