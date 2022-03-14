'Gül'e yem ve bakım desteği - Son Dakika
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'Gül'e yem ve bakım desteği

14.03.2022 09:03
'Gül'e yem ve bakım desteği

DÜZCE'de, 'Gül' isimli atı yorulduğu için arabasını kendisi çeken Tarık Tok'a, Türkiye Jokey Kulübü ve at çiftliği sahiplerinden yem ile bakım desteği geldi.

DÜZCE'de, 'Gül' isimli atı yorulduğu için arabasını kendisi çeken Tarık Tok'a, Türkiye Jokey Kulübü ve at çiftliği sahiplerinden yem ile bakım desteği geldi. Atını çocuğu gibi sevdiğini söyleyen Tok, "Bu atla babam bize baktı, ben çocuklarıma baktım, evimi yaptım. Atıma hiç kıyamam, çocuğum gibi kızım gibi severim" dedi.

Rıhtım Caddesi'nde atı arkaya bağlayıp, arabayı kendisi çeken kişiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, bu anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. Arabayı çeken kişinin, Ağa Mahallesi'nde yaşayan, hurdacılık ve kağıt toplayıcılığı yapan, 2 çocuk babası Tarık Tok olduğu ortaya çıktı. Tok'un takdir toplayan hareketi sonrası 25 yaşındaki 'Gül' isimli ata, Türkiye Jokey Kulübü ve at çiftliği sahiplerinden yem ile bakım desteği geldi.

'ÖLENE KADAR BİZDE'Atını kızı gibi sevdiğini dile getiren Tarık Tok, "Bu at benim rahmetli babamın yadigarı. Bu atla kağıt topluyorum ve evimi geçindiriyorum. Rahmetli babam 'Gül' diye severdi, ben de o şekilde isim koydum ve öyle seviyorum. Bize geldiğinde taydı. Ölene kadar bizde. Bu atla babam bize baktı, ben çocuklarıma baktım, evimi yaptım. Ben atıma hiç kıyamam, çocuğum gibi kızım gibi severim. Boğazımızdan geçen lokma, bu at sayesinde. Kızımın çeyizini bu atla yaptım. Oğlumu bu atla okutuyorum" dedi. 'TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ'

Atın bakımını üstlenen at çiftliği sahiplerinden Murat Seyok ise "Tarık, bu zor günlerde bize insanlığımızı hatırlattı. Biraz nefsimizden utandık. Bu anlamda biz de mütevazı şekilde bir şeyler yapıyoruz. Diğer çiftlik işleten arkadaşlarımızla beraber 'Artık Tarık'ın atı, bizim atımız olsun' dedik. Onun atını kadromuza kattık. Tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Onun atına çok iyi bakacağına inanıyoruz" diye konuştu.


'Gül'e yem ve bakım desteği
'Gül'e yem ve bakım desteği
'Gül'e yem ve bakım desteği
'Gül'e yem ve bakım desteği
'Gül'e yem ve bakım desteği
'Gül'e yem ve bakım desteği
'Gül'e yem ve bakım desteği
'Gül'e yem ve bakım desteği
'Gül'e yem ve bakım desteği
'Gül'e yem ve bakım desteği
'Gül'e yem ve bakım desteği
'Gül'e yem ve bakım desteği
'Gül'e yem ve bakım desteği
'Gül'e yem ve bakım desteği
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Türkiye Jokey Kulübü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Gül'e yem ve bakım desteği - Son Dakika


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