Gül Ege, "Kongre Turizmini Ön Plana Çıkaracağız"

Antalya Kongre Bürosu, 6'ncı kez kongre, toplantı ve etkinlik sektörünü bir araya getiren kongre fuarı "ACE of MICE" Fuarı'nda, 300 metrekarelik stantla Antalya'yı tek çatı altında temsil ediyor.

Turizm Medya Grubu organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 6'ıncı kez kapılarını açan kongre fuarı ACE of MICE'ta, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun destekleriyle Antalya Kongre Bürosu standı altında 10 otel, hava limanı, hava yolu şirketi, ANFAŞ, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ve Türkan Şoray Kültür Merkezi yer alıyor. Antalya 2018 yılı teması Perge Antik Kenti temasıyla hazırlanan Antalya Kongre Bürosu standı, antik kent şeklinde dizayn edildi.



"Antalya'nın Kongre Turizmi Potansiyelini Anlatmak İçin Buradayız"



Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı ve Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, Antalya'nın kalitesini gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlarla kanıtladığın söyledi. Gül Ege, "Antalya'nın sahip olduğu kongre ve toplantı pazarında kapasitesini kentin sahip olduğu değerlerle birleştirerek güzel bir şekilde sunmasının zamanı geldi geçiyor. Bizim burada yapmak istediğimiz kentin sahip olduğu antik değerlerden kelebek çeşitliliğine kadar geniş bir yelpazede Antalya'yı tanıtmak ve bunu yaparken de kentin içindeki var olan yerel yönetimlerin toplantı turizmine uygun yapılanmalarının gerçekleştiğini göstermek. Kentin topyekün kongre turizmine uygun olduğunu ve bunun için gerekli tüm şartların uygun olduğunu ortaya koymak için buradayız" dedi.



"Kongre turizmini ön plana çıkartacağız"



Antalya'da yer alan tesislerinin özelliklerinin dünyada öne çıkan birçok destinasyondan daha iyi durumda olduğunu ifade eden Gül Ege, "Tesislerimizin sahip olduğu kongre ve toplantı salonlarıyla, etkinlik yapabileceğimiz açık hava müzelerimiz ve fuar alanlarımızla dünyanın birçok destinasyonundan daha iyi konumda ve daha iyi durumdayız. Antalya'nın deniz kum güneş özelliğinin sıradanlaştığını düşünüyoruz, daha farklı özellikte insanları ancak kongre turizmi ile çekebiliriz. Kongre turizmi için gelen kongresistler mutlak surette o kenti tanımak isterler. Bu yüzden kongre turizmini ön plana çıkartacağız."



Fuar kapsamında Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege'ye kongre bürosu adına ACE of MICE fuarına desteklerinden dolayı plaket takdim etti. - ANTALYA

