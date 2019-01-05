Son Dakika Haberleri: Gül: "Fetö Elebaşı Gülen'in İadesi Ayrı Bir Süreç Ama Adb'nin Kabul Edeceği, Yargı Makamlarının...

Gül: "Fetö Elebaşı Gülen'in İadesi Ayrı Bir Süreç Ama Adb'nin Kabul Edeceği, Yargı Makamlarının...

1 saat önce

Gül: "FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ayrı bir süreç ama ADB'nin kabul edeceği, yargı makamlarının varacağı kanaatler o süreci de olumlu etkileyecektir.

Gül:
Gül: "FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ayrı bir süreç ama ADB'nin kabul edeceği, yargı makamlarının varacağı kanaatler o süreci de olumlu etkileyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:19 Kaynak: AA

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