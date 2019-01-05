Gül: "Fetö Elebaşı Gülen'in İadesi Ayrı Bir Süreç Ama Adb'nin Kabul Edeceği, Yargı Makamlarının...

Gül: "FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ayrı bir süreç ama ADB'nin kabul edeceği, yargı makamlarının varacağı kanaatler o süreci de olumlu etkileyecektir.

Gül: "FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ayrı bir süreç ama ADB'nin kabul edeceği, yargı makamlarının varacağı kanaatler o süreci de olumlu etkileyecektir."

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