Gül: "Fetö Elebaşı Gülen'in İadesi Ayrı Bir Süreç Ama Adb'nin Kabul Edeceği, Yargı Makamlarının...
1 saat önce
Gül: "FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ayrı bir süreç ama ADB'nin kabul edeceği, yargı makamlarının varacağı kanaatler o süreci de olumlu etkileyecektir.
Gül: "FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ayrı bir süreç ama ADB'nin kabul edeceği, yargı makamlarının varacağı kanaatler o süreci de olumlu etkileyecektir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:19 Kaynak: AA
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Borç Yapılandırma Süresi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı
Fener Rum Patriği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Bağımsızlık Kazandıracak Kararnameyi Poroşenko'ya Verdi
Ezgi Mola, Evleneceği Kişiye Enis Arıkan Şartı Koştu
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci: 30 ilçeden 5'ini MHP'ye Bırakacağız