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Gül: "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor.
6 saat önce
Gül: "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:50 Kaynak: AA
Gül: "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor. 'Hepsini temizledik' diye bir yaklaşıma sahip olamayız. HSK titizlikle çalışıyor."
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