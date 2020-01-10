Gül: "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gül: 'FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor. - Son Dakika

Gül: "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

6 saat önce

Gül: "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Gül:

Gül: "FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmalar sürüyor. 'Hepsini temizledik' diye bir yaklaşıma sahip olamayız. HSK titizlikle çalışıyor."

Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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