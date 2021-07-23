Gül Gölge,tatilde paylaştığı fotoğraflar olay yarattı. 39 yaşındaki sunucu, mayosuyla çektirdiği üç kareyi Instagram'dan yayınladı.

Turkuaz mayo giyen Gölge, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Güzelliğiyle iltifat yağmuruna tutulan Gölge karelere, "Yaz" emojisi koydu.

11 yıl evli kaldığı Murat Saygı'an üç yıl önce boşanan Gölge'nin iki çocuğu var. 250 bine yakın takipçisi olan Gölge, sosyal medyayı aktif kullanıyor.