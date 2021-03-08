Gül Gölge'den yıllar sonra gelen Çiçek Taksi itirafı! Başına öyle bir şey gelmiş ki...

Snob Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Çiçek Taksi dizisinde kadın polis memuru Nuray'ı canlandıran Gül Gölge, dizinin çekildiği yıllarda başından geçen ilginç ve komik olayları ilk kez anlattı.

'POLİSLER BENİ DURDURUP...'

Gölge, "Dizide rol aldığım dönemde trafikte aracımla seyir halindeyken trafik polislerimiz beni hep durdururdu. Polislerimizin senaryoya uyarlanabilecek başlarına gelen olayları bana anlatırdı" sözleriyle şaşırttı.