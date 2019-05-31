Gül: "İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet...
2 saat önce
Gül: "İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz.
Gül: "İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:21 Kaynak: AA
NTV ekonomi müdürü, canlı yayında görevi bıraktığını duyurdu
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediyenin borç tablosunu ilçedeki bilbordlara astırdı
AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun!
Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni vaatler