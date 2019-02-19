Gül: "İlk Olarak Nöbetçi Noter Uygulamasına Cumartesi ve Pazarla Başlayacağız. Sonra da Hafta İçi...
1 saat önce
Gül: "İlk olarak nöbetçi noter uygulamasına cumartesi ve pazarla başlayacağız. Sonra da hafta içi belli saatlere kadar kapsamı genişletilebilir.
Gül: "İlk olarak nöbetçi noter uygulamasına cumartesi ve pazarla başlayacağız. Sonra da hafta içi belli saatlere kadar kapsamı genişletilebilir."
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:39 Kaynak: AA
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