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Gül: "Kendi içerisindeki sorunları ülkenin sorunu haline getirecek bir partinin bu ülkeye...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün kendisini karşılayanlarla tokalaşması AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyareti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:23 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün kendisini karşılayanlarla tokalaşması
AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyareti
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
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