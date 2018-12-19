Gül Ki Çiçekler Açsın" Projesi
3 saat önce
Antakya'da tamamlanan "Gül Ki Çiçekler Açsın" projesinin kapanış konferansı gerçekleştirildi.
Antakya
'da tamamlanan "Gül Ki Çiçekler Açsın" projesinin kapanış konferansı gerçekleştirildi. Hatay
Kültür Merkezi'ndeki Hatay Valiliği koordinesinde Antakya Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü "Gül Ki Çiçekler Açsın" adlı SODES projesinin kapanışına, protokol üyeleri ve projeye dahil olan çok sayıda kadın katıldı.
Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, burada yaptığı konuşmada, projeye katılan tüm kadınlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Daha sonra, projeye katılan kadınlara sertifikaları verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:35 Kaynak: AA
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