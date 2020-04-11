Gül: Lojistiğe destek salgını azaltır
13 dakika önce
Salgın döneminde lojistik sektörünün öneminin gözler önüne seirldiğini dile getiren Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, "Türkiye coğrafyası ile kazanan ülke. Dünyanın en önemli bağlantı yollarına sahip. Bu sektörün şu anda daha fazla desteklenmesi gerekiyor" dedi.
Salgın döneminde lojistik sektörünün öneminin gözler önüne seirldiğini dile getiren Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, "Türkiye coğrafyası ile kazanan ülke. Dünyanın en önemli bağlantı yollarına sahip. Bu sektörün şu anda daha fazla desteklenmesi gerekiyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:33
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