Gül: Lojistiğe destek salgını azaltır

Salgın döneminde lojistik sektörünün öneminin gözler önüne seirldiğini dile getiren Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, "Türkiye coğrafyası ile kazanan ülke. Dünyanın en önemli bağlantı yollarına sahip. Bu sektörün şu anda daha fazla desteklenmesi gerekiyor" dedi.