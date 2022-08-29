Gül Masalı 10. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
Üye Girişi

Gül Masalı 10. Bölüm 2. Fragman

29.08.2022 10:43

#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.Gül Masalı 9. Bölüm Özeti: Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak'tan uzak durmaya karar vermiştir.

#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.

Gül Masalı 9. Bölüm Özeti:

Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak'tan uzak durmaya karar vermiştir. Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır. Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur. Halil'in kısa sürede serbest kalacağını düşünen Rıfat ise yanıldığını anlamıştır. Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur. Rıfat, Fuat'ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer. Bu arada su sorununu çözmek için çareler arayan Tahir'in imdadına Fuat yetişir ve ona büyük bir sulama sistemi kurmak için yardım teklif eder. Sırrı geçmişe gömdüğü acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra atacağı adım ise herkesin hayatını derinden etkileyecektir. Toprak'tan uzak kalmanın acısıyla kavrulan Gonca aşkına yeniden dört elle sarılabilecek midir? Büyük bir cendereye giren Toprak, ailesini mi Gonca'yı mı tercih edecektir? Fuat, Rıfat'ın beklenmedik atağına nasıl bir karşılık verecektir?

Gül Masalı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/gul

Gül Masalı Facebook: https://www.facebook.com/gulmasaliatv

Gül Masalı Instagram: https://www.instagram.com/gulmasaliatv

Gül Masalı Twitter: https://mobile.twitter.com/gulmasaliatv

atv YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/abone

YORUMLAR
500
Dış Ticaret İstatistikleri Dış Ticaret İstatistikleri Taksi ücretini ödemeden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu yolcu taksiciden dayak yedi Taksi ücretini ödemeden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu yolcu taksiciden dayak yedi Benzine 1,04 lira indirim geliyor: Litre fiyatı 20,17 liraya kadar düşecek Benzine 1,04 lira indirim geliyor: Litre fiyatı 20,17 liraya kadar düşecek
Kaynak: DailyMotion.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV Gül Masalı 10. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
10:22 Fener, golcü transferinde mutlu sona ulaştı! Maxi Gomez, İstanbul'a geliyor
10:18 Sedat Peker'in hakkında rüşvet iddiasında bulunduğu AK Partili vekil Taşkesenlioğlu: Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına inanıyorum
10:15 Demet ve Oğuzhan'ın düğünü sonrası düzenlenen partiye katılan Murat Boz ile Gülcan Arslan, samimi bir şekilde dans etti
10:03 Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:59 Benzine 1,04 lira indirim geliyor: Litre fiyatı 20,17 liraya kadar düşecek
09:39 Fed'in faiz mesajının ardından ABD doları 20 yılın zirvesine çıktı
09:39 Gülşen için kader günü! Tutukluluğa itiraz dilekçesi bugün değerlendirilecek
09:37 Taksi ücretini ödemeden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu yolcu taksiciden dayak yedi
09:34 Eylemcilerin karşısına geçip kebap yiyen adam, vegan kadını çıldırttı
09:25 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 10:46:46. #1.12#
SON DAKİKA: Gül Masalı 10. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement