Gül Masalı 15. Bölüm Fragmanı | "Çeksene Tetiği" ? @Gül Masalı ? - Son Dakika
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Gül Masalı 15. Bölüm Fragmanı | "Çeksene Tetiği" ? @Gül Masalı ?

30.09.2022 09:43

#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.Gül Masalı 15. Bölüm Fragmanı | "Çeksene Tetiği" ? Oyuncular : Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay...

#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.

Gül Masalı 15. Bölüm Fragmanı | "Çeksene Tetiği" ? Oyuncular : Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

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Kaynak: DailyMotion.com

Gülper Özdemir, Gonca Aydın, Gül Masalı, Köroğlu, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Gül Masalı 15. Bölüm Fragmanı | 'Çeksene Tetiği' ? @Gül Masalı ? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gül Masalı 15. Bölüm Fragmanı | "Çeksene Tetiği" ? @Gül Masalı ? - Son Dakika
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