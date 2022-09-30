Gül Masalı 15. Bölüm Fragmanı | "Çeksene Tetiği" ? @Gül Masalı ?

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Gül Masalı 15. Bölüm Fragmanı | "Çeksene Tetiği" ? Oyuncular : Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu
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