Gül Masalı 2. Bölüm 3. Fragmanı | "Gitmezsen bu evin kışı bahara dönecek" - Son Dakika
Üye Girişi

Gül Masalı 2. Bölüm 3. Fragmanı | "Gitmezsen bu evin kışı bahara dönecek"

23.06.2022 09:43

Gül Masalı 2. Bölüm 3. Fragmanı | Gül Masalı her pazar 20: 00 de atv'de.

Gül Masalı 2. Bölüm 3. Fragmanı | Gül Masalı her pazar 20: 00 de atv'de.

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin) Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Gülçin Hatıhan ( Canan), Arif Pişkin (Tahir), Ayşenil Şamlıoğlu (Fatma)

Gül Masalı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/gul

Gül Masalı Facebook: https://www.facebook.com/gulmasaliatv

Gül Masalı Instagram: https://www.instagram.com/gulmasaliatv

Gül Masalı Twitter: https://mobile.twitter.com/gulmasaliatv

atv YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/abone

YORUMLAR
500
Johnny Depp'i aldatan Amber Heard'ın ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı! Johnny Depp'i aldatan Amber Heard'ın ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı! Annesinin ölmeden önceki fotoğraf isteğini geri çeviren Ahmet Selçuk İlkan: Bu acıyı hep yaşadım Annesinin ölmeden önceki fotoğraf isteğini geri çeviren Ahmet Selçuk İlkan: Bu acıyı hep yaşadım
Kaynak: DailyMotion.com

Gülper Özdemir, Gonca Aydın, Gül Masalı, Youtube, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Gül Masalı 2. Bölüm 3. Fragmanı | 'Gitmezsen bu evin kışı bahara dönecek' - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:47:50. #1.11#
SON DAKİKA: Gül Masalı 2. Bölüm 3. Fragmanı | "Gitmezsen bu evin kışı bahara dönecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement