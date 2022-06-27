Gül Masalı 3. Bölüm Fragmanı | "Benim yerim neresi?" - Son Dakika
Üye Girişi

Gül Masalı 3. Bölüm Fragmanı | "Benim yerim neresi?"

27.06.2022 09:43

Gül Masalı her pazar 20: 00 de atv'de.

Gül Masalı her pazar 20: 00 de atv'de.

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin) Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Gülçin Hatıhan ( Canan), Arif Pişkin (Tahir), Ayşenil Şamlıoğlu (Fatma)

Gül Masalı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/gul

Gül Masalı Facebook: https://www.facebook.com/gulmasaliatv

Gül Masalı Instagram: https://www.instagram.com/gulmasaliatv

Gül Masalı Twitter: https://mobile.twitter.com/gulmasaliatv

atv YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/abone

YORUMLAR
500
Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşkınlık yarattı! YouTube kanalında yorumcu olacak Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşkınlık yarattı! YouTube kanalında yorumcu olacak Eğitici bilgiler içeren YouTube kanalları Eğitici bilgiler içeren YouTube kanalları
Kaynak: DailyMotion.com

Gülper Özdemir, Gonca Aydın, Gül Masalı, Youtube, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Gül Masalı 3. Bölüm Fragmanı | 'Benim yerim neresi?' - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
10:01 Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
09:49 7 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda poz geldi! Kısa sürede gündem oldu
09:24 İnebolu'da sele teslim oldu! Vatandaşlara "Dükkan açmayın, üst katlara çıkın" uyarısı yapıldı
09:23 Adana'da 38 kişi PKK operasyonu kapsamında gözaltına alındı! Aralarında HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı da var
09:20 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna yanıt: Kaşıkçı cinayetine kadar bir sorunumuz yoktu
09:16 Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 10:11:07. #1.13#
SON DAKİKA: Gül Masalı 3. Bölüm Fragmanı | "Benim yerim neresi?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement