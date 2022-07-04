Gül Masalı 4. Bölüm Fragmanı | "Senin yanındayken her şeyin üstesinden gelebilecekmişim gibi..."
Gül Masalı 2.Bölümü izlemek için: https://youtu.be/kmCI7VsnGYU
#GülMasalı her pazar 20: 00 de #atv'de.
Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin) Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Gülçin Hatıhan ( Canan), Arif Pişkin (Tahir), Ayşenil Şamlıoğlu (Fatma)
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