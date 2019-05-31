Son Dakika Haberleri: Gül: "Meclis tatile girmeden birinci yargı paketinin geleceğini düşünüyorum"
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Gül: "Meclis tatile girmeden birinci yargı paketinin geleceğini düşünüyorum"

1 saat önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -7-
Adalet Bakanı Gül: "Meclis tatile girmeden birinci yargı paketinin geleceğini düşünüyorum."
Adalet Bakanı Gül: " (ABD vatandaşı Gölge'nin tahliyesi) Yargılama sonrasında, denetimli serbestlik anlamında, belli bir süre hak ettiği cezayı çektikten sonra yapılan bir tahliyedir. Tutuklulukta olan bir tahliye değil, infazı gerçekleşmiştir, mahkumiyetini çekmiştir. Evde hapis gibi, denetimli serbestlik gibi İnfaz Kanunu'na göre o süreyi tamamladıktan sonra olan bir gelişmedir."
Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ yargılamaları) Hakimlerimiz hukuk çerçevesinde, tüm usul hükümlerine göre yargılamaları yapıyorlar."
Gül: Meclis tatile girmeden birinci yargı paketinin geleceğini düşünüyorum
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:00 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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