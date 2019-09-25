Son Dakika Haberleri: Gül: "Milletimizin huzurunu tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadeleyi kararlı bir şekilde...
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Gül: "Milletimizin huzurunu tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadeleyi kararlı bir şekilde...

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (3)

Gül: Milletimizin huzurunu tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadeleyi kararlı bir şekilde...

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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