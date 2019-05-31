Son Dakika Haberleri: Gül: "(Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Mahkeme kararları ve Bakanlığın usulün gerektirdiği...
Son Dakika Güncel Haber

Gül: "(Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Mahkeme kararları ve Bakanlığın usulün gerektirdiği...

13 dakika önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -8-
Adalet Bakanı Gül: "(Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Periyodik olarak mahkeme kararları ve Bakanlığın usulün gerektirdiği şekilde izinleri olabilecektir. Bayram da dahil olmak üzere bir terör hükümlesine nasıl muamele ediliyorsa hukuk çerçevesinde bu hususlar değerlendirilecektir."
Gül: (Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Mahkeme kararları ve Bakanlığın usulün gerektirdiği...
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:43 Kaynak: AA
Abdülhamit Gül, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek Bakan Berat Albayrak'tan memurlara çifte müjde AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 12:56:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gül: "(Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Mahkeme kararları ve Bakanlığın usulün gerektirdiği...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]