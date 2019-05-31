Gül: "(Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Mahkeme kararları ve Bakanlığın usulün gerektirdiği...
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- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:43 Kaynak: AA
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı
Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -8- Adalet Bakanı Gül
: "(Terör örgütü elebaşı Öcalan
'ın avukatlarıyla görüşmesi) Periyodik olarak mahkeme kararları ve Bakanlığın usulün gerektirdiği şekilde izinleri olabilecektir. Bayram da dahil olmak üzere bir terör hükümlesine nasıl muamele ediliyorsa hukuk çerçevesinde bu hususlar değerlendirilecektir."
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