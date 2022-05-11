Gül; Sancaklı Boşnakların 'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü' kutlu olsun

'Biz Boşnaklar güçlü ve büyük bir milletiz. Ayrıca bizler gururlu ve onurlu bir mücadele veren birbirine bağlı bir milletiz'.

Boşnaklar, 'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü'nü kutluyor

'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü'nü Boşnaklar için ne anlam ifade ediyor. İşte bunun cevabı.

Boşnakların, en önemli milli bayramlarının başında gelen "Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü'nü kutluyor.

Sancak bölgesinde yaşayan Boşnakların en önemli milli bayramı olan ve 2005 yılında Sancaklı Boşnakların resmi bayramı ilan edilen Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü, 11 Mayıs 1991 tarihinde, eski adı Sancak Müslüman Ulusal Konseyi olan Boşnak Milli Konseyi'nin Novi Pazar'da kurulması dolayısıyla kutlanıyor.

Ayrıca, Sancaklı Boşnaklar, 20 Kasım Sancak Günü ve 11 Temmuz Anma Günü'nü de milli bayramları olarak kutluyor.

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdullah Gül 'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı. 'Biz Boşnaklar güçlü ve büyük bir milletiz. Ayrıca bizler gururlu ve onurlu bir mücadele veren birbirine bağlı bir milletiz'.

Gül yayınladığı mesajda şunları söyledi;

'Bu gün biz Boşnaklar için önemli günlerden birisi. Biz Boşnaklar olarak bütün Avrupa'ya ve Dünya'ya şunu demeliyiz bizler onurlu, gururlu ve kökleri olan bir milletiz. Bizler uzun yılar boyunca insan hakları mücadelesi veren bir milletiz. Avrupa bizleri görmezden duymazdan gelemez gelmemeli. Sırbistan'da, Karadağ'da, Boşnakların yaşadığı şehirlerde ki devlet kurumlarında dalgalanan 'Boşnak Milli Bayrağı' bizleri gururlandırıyor. Bizler onurları için mücadele eden güçlü ve büyük bir milletiz. Şu bilinmelidir ki Sancak Bayrağı gökyüzünde dalgalanmaya devam edecektir, Sancak Bayrağını ne indirmeye ne de yok saymaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bütün Boşnak Dünyasının 'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü kutlu olsun.' Dedi.