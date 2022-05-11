Gül; Sancaklı Boşnakların 'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü' kutlu olsun - Son Dakika
Üye Girişi

Gül; Sancaklı Boşnakların 'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü' kutlu olsun

11.05.2022 13:53
Gül; Sancaklı Boşnakların 'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü' kutlu olsun

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdullah Gül 'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı.

'Biz Boşnaklar güçlü ve büyük bir milletiz. Ayrıca bizler gururlu ve onurlu bir mücadele veren birbirine bağlı bir milletiz'.

Boşnaklar, 'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü'nü kutluyor

'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü'nü Boşnaklar için ne anlam ifade ediyor. İşte bunun cevabı.

Boşnakların, en önemli milli bayramlarının başında gelen "Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü'nü kutluyor.

Sancak bölgesinde yaşayan Boşnakların en önemli milli bayramı olan ve 2005 yılında Sancaklı Boşnakların resmi bayramı ilan edilen Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü, 11 Mayıs 1991 tarihinde, eski adı Sancak Müslüman Ulusal Konseyi olan Boşnak Milli Konseyi'nin Novi Pazar'da kurulması dolayısıyla kutlanıyor.

Ayrıca, Sancaklı Boşnaklar, 20 Kasım Sancak Günü ve 11 Temmuz Anma Günü'nü de milli bayramları olarak kutluyor.

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Abdullah Gül 'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı. 'Biz Boşnaklar güçlü ve büyük bir milletiz. Ayrıca bizler gururlu ve onurlu bir mücadele veren birbirine bağlı bir milletiz'.

Gül yayınladığı mesajda şunları söyledi;

'Bu gün biz Boşnaklar için önemli günlerden birisi. Biz Boşnaklar olarak bütün Avrupa'ya ve Dünya'ya şunu demeliyiz bizler onurlu, gururlu ve kökleri olan bir milletiz. Bizler uzun yılar boyunca insan hakları mücadelesi veren bir milletiz. Avrupa bizleri görmezden duymazdan gelemez gelmemeli. Sırbistan'da, Karadağ'da, Boşnakların yaşadığı şehirlerde ki devlet kurumlarında dalgalanan 'Boşnak Milli Bayrağı' bizleri gururlandırıyor. Bizler onurları için mücadele eden güçlü ve büyük bir milletiz. Şu bilinmelidir ki Sancak Bayrağı gökyüzünde dalgalanmaya devam edecektir, Sancak Bayrağını ne indirmeye ne de yok saymaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bütün Boşnak Dünyasının 'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü kutlu olsun.' Dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: Bültenler

Abdullah Gül, Mayıs, İzmir, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gül; Sancaklı Boşnakların 'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü' kutlu olsun - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
14:07 Vida'nın yeni takımı AEK, Beşiktaş'ın diğer stoperi Montero'yu da istiyor
13:21 AK Parti'den olası Suriye görüşmesine dair açıklama: Sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır
13:21 Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
13:13 Bursa'da dehşet veren kaza! Elini makineye kaptıran adam kopan parmaklarını alıp hastaneye koştu
13:08 Türkiye, Esad ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan net açıklama: Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor
13:08 İki yıldır felç hastası olan çocuk, hastalığını yenerek hastaneden yürüyerek çıktı
12:38 Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi
12:33 Transfer kısa süre içinde duyurulacak! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i 10 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı
12:35 Adana'da araçta ölü halde bulunan çocuğun babasından kahreden sözler: Uyuyor diye kıyamadım
12:30 Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasının ilk duruşmasında fenalaşarak baygınlık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 14:20:05. #1.12#
SON DAKİKA: Gül; Sancaklı Boşnakların 'Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü' kutlu olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement