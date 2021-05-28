'Gül sevgiyle büyür' - Son Dakika

'Gül sevgiyle büyür' sloganıyla başlattığımız çalışmalarımızla şehrimizi bir gül bahçesi haline getirdik." dedi.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri "Gül sevgiyle büyür" sloganıyla ilçedeki birçok park, bahçe ve yeşil alanda gül dikme çalışması yaptı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte açan güller ise Keçiören'e rengârenk bir görünüm kattı.

"SULAR VE GÜLLER ŞEHRİ"

Keçiören'i "Sular ve güller şehri" olarak tanımlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, " Isparta'dan fazla gül Antalya'dan fazla şelalemiz var. Park ve bahçelerimize diktiğimiz güllerimiz açtıkça şehrimizin estetiği daha renkli bir görünüme kavuştu. Keçiören'in güllerini görmek isteyen tüm Ankaralıları ilçemize bekliyoruz." diye konuştu.

Başkan Altınok ayrıca ilçenin birçok noktasında açan gülleri vatandaşların koruması gerektiğini de vurguladı. ?