Gül: "(Soruşturma safhasında tutuklulukta azami süre) İlk pakette olmasını bekliyoruz.
38 dakika önce
Gül: "(Soruşturma safhasında tutuklulukta azami süre) İlk pakette olmasını bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:42 Kaynak: AA
Gül: "(Soruşturma safhasında tutuklulukta azami süre) İlk pakette olmasını bekliyoruz. Asliye cezada, ağır cezada ne olacak diye bir taslak çalışıldı"
Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi İstanbul Havalimanı metro hattında delme işlemi tamamlandı