Son Dakika Haberleri: Gül: "(Soruşturma safhasında tutuklulukta azami süre) İlk pakette olmasını bekliyoruz.
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Gül: "(Soruşturma safhasında tutuklulukta azami süre) İlk pakette olmasını bekliyoruz.

38 dakika önce

Gül: "(Soruşturma safhasında tutuklulukta azami süre) İlk pakette olmasını bekliyoruz.

Gül:

Gül: "(Soruşturma safhasında tutuklulukta azami süre) İlk pakette olmasını bekliyoruz. Asliye cezada, ağır cezada ne olacak diye bir taslak çalışıldı"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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