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Gül: "(Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti kararı) Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil,...
6 saat önce
Gül: "(Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti kararı) Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil, çok kabul edilmeyecek bir süreç işlemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:28 Kaynak: AA
Gül: "( Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti kararı) Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil, çok kabul edilmeyecek bir süreç işlemiştir."
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