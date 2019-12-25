Gül: "(Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti kararı) Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gül: '(Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti kararı) Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil,... - Son Dakika

Gül: "(Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti kararı) Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil,...

6 saat önce

Gül: "(Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti kararı) Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil, çok kabul edilmeyecek bir süreç işlemiştir.

Gül:

Gül: "( Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti kararı) Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil, çok kabul edilmeyecek bir süreç işlemiştir."

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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