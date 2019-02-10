Son Dakika Haberleri: Gül: "Teröristlere Sırtını Dayayanlara Değil, Bu Milletin Evlatlarına Sırtını Dayayan Bir Cumhur...

Gül: "Teröristlere Sırtını Dayayanlara Değil, Bu Milletin Evlatlarına Sırtını Dayayan Bir Cumhur...

42 dakika önce

- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni ANTALYA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni ANTALYA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış törenine katılarak konuşma yaptı. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:57 Kaynak: AA

Alanya, Abdülhamit Gül, Antalya, Güncel
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