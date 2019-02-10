Gül: "Teröristlere Sırtını Dayayanlara Değil, Bu Milletin Evlatlarına Sırtını Dayayan Bir Cumhur...
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- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni ANTALYA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış törenine katılarak konuşma yaptı.
- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni ANTALYA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
, Antalya
'nın Alanya
ilçesinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış törenine katılarak konuşma yaptı. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:57 Kaynak: AA
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