Gül: "Türkiye'nin Adil Yargılama Yaptığı, Deliller Üzerinden Sonuca Gidildiğini Göstermesi...

Gül: "Türkiye'nin adil yargılama yaptığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından çok önemliydi ve buna ABD'li heyet tanık oldu.

Gül: "Türkiye'nin adil yargılama yaptığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından çok önemliydi ve buna ABD'li heyet tanık oldu."

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