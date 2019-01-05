Gül: "Türkiye'nin Adil Yargılama Yaptığı, Deliller Üzerinden Sonuca Gidildiğini Göstermesi...
4 dakika önce
Gül: "Türkiye'nin adil yargılama yaptığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından çok önemliydi ve buna ABD'li heyet tanık oldu.
Gül: "Türkiye'nin adil yargılama yaptığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından çok önemliydi ve buna ABD'li heyet tanık oldu."
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:11 Kaynak: AA
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