Son dakika haberleri: GÜL'ÜN ÖLÜMÜNDE 'İHMAL' SORUŞTURMASINA RET - Son Dakika
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Son dakika haberleri: GÜL'ÜN ÖLÜMÜNDE 'İHMAL' SORUŞTURMASINA RET

07.04.2022 09:45

Son dakika haberlerine göre TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde 7 ay önce Gül Sandıkçı (45), baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede migren teşhisi koyularak taburcu edildi.

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde 7 ay önce Gül Sandıkçı (45), baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede migren teşhisi koyularak taburcu edildi. Gül'ün evine gönderildikten 2 saat sonra beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesinde ihmali olduğu öne sürülen doktor Ö.Ç. hakkında kaymakamlık, soruşturma izni verdi ancak Samsun Bölge İdare Mahkemesi iptal etti. Gül Sandıkçı'nın eşi Erkan Sandıkçı, 'Doktor suçsuzsa buna mahkeme karar versin. İhmal yoksa zaten beraat edecek, neden soruşturulmuyor" dedi.

İlçeye bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde yaşayan Gül Sandıkçı, geçen yıl 15 Ağustos'ta, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste migren teşhisi koyulan Sandıkçı, tedavisinin ardından evine gönderildi. 2 saat sonra yeniden fenalaşınca kaldırıldığı aynı hastanede bu kez beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Sandıkçı, sırasıyla Sürmene Devlet Hastanesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Gül Sandıkçı, ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki 18'inci günde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İNCELEME

Gül Sandıkçı'nın eşi Erkan Sandıkçı'nın ilk muayenede yanlış teşhis koyduğu iddiasıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi'nin acil servis sorumlu hekimi Ö.Ç. hakkındaki suç duyurusu üzerine kaymakamlık izniyle savcılık, soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü'nce de iddialara ilişkin inceleme başlatıldı.

İSTİNAFTAN SORUŞTURMA İZNİNE RET

Aktif görevini sürdüren doktor Ö.Ç., Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak soruşturma izni kararına itiraz etti. İddialara dair hazırlanan ön inceleme raporunu dikkate alıp, doktor Ö.Ç.'yi haklı bulan mahkeme heyeti, soruşturma izni kararını kaldırdı.

'SUÇSUZSA HAKİMLER KARAR VERSİN'

Eşinin ölümünde doktorun ihmali olduğunu öne süren Erkan Sandıkçı, 'Eşimin muayenesinde doktor, bizi 4 metre uzağa oturttu. Eşim çok şiddetli baş ağrısı olduğunu söyleyince doktor 'Sen migrensin' dedi. Eşim 'Emin misiniz, yaylaya gideceğim, sorun yaşarsam orada kalacağım' deyince de doktor bize 'Çok biliyorsanız gelin, buraya oturun' sözleriyle ve bu tavırla bizi eve geri gönderdi. Eşime ağrı kesici iğne yapılmıştı. 2 saat sonra eşim yaylada beyin kanaması geçirdi. Doktor hakkında şikayette bulundum ancak Samsun Bölge İdare Mahkemesi, yargılanmasının önüne geçiyor. Doktor suçsuzsa buna hakimler, karar versin? diye konuştu.

'KARAR, EŞİMİ BİR KERE DAHA ÖLDÜRDÜ'

Doktor hakkında başlatılan incelemeyle ilgili bilgi alamadığını belirten Sandıkçı, '3 çocuğum öksüz kaldı. Bunun sorumlusu neden yargılanmıyor' Suçsuzsa ihmal yoksa zaten beraat edecek, neden soruşturulmuyor? Aradığım şey bu. Nereye giderse gitsin, bu işin peşini bırakmayacağım. Mahkemenin verdiği karar, eşimi bir kere daha öldürdü, beni de yıktı; çocuklarımı bir kere daha öksüz bıraktı. İnanıyorum ki adalet er ya da geç yerini bulacak? dedi.

Eşine otopsi yapılmadığını öne sürüp, ölümünün soruşturulmasını isteyen Sandıkçı, 'Ölümcül bir hata veya ihmal var burada. Bunun cezası, bedeli neyse herkes çeksin. Adalet Bakanlığı'na itiraz edeceğiz. Oradan ret gelirse Anayasa Mahkemesi'ne yine reddedilirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Doktorun beyanıyla buna nasıl karar verebilirler' Eşime otopsi de yapılmadı? diye konuştu.

Son dakika haberleri: GÜL'ÜN ÖLÜMÜNDE 'İHMAL' SORUŞTURMASINA RET
Son dakika haberleri: GÜL'ÜN ÖLÜMÜNDE 'İHMAL' SORUŞTURMASINA RET
Son dakika haberleri: GÜL'ÜN ÖLÜMÜNDE 'İHMAL' SORUŞTURMASINA RET
Son dakika haberleri: GÜL'ÜN ÖLÜMÜNDE 'İHMAL' SORUŞTURMASINA RET
Son dakika haberleri: GÜL'ÜN ÖLÜMÜNDE 'İHMAL' SORUŞTURMASINA RET
Son dakika haberleri: GÜL'ÜN ÖLÜMÜNDE 'İHMAL' SORUŞTURMASINA RET
Son dakika haberleri: GÜL'ÜN ÖLÜMÜNDE 'İHMAL' SORUŞTURMASINA RET
Son dakika haberleri: GÜL'ÜN ÖLÜMÜNDE 'İHMAL' SORUŞTURMASINA RET

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: GÜL'ÜN ÖLÜMÜNDE 'İHMAL' SORUŞTURMASINA RET - Son Dakika


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