Gül üreticilerine iki ayrı ön ödeme yapılacak - Son Dakika
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Gül üreticilerine iki ayrı ön ödeme yapılacak

01.06.2022 19:16
Gül üreticilerine iki ayrı ön ödeme yapılacak

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gül çiçeği üreticilerine bu sezon ilk defa iki kez ön ödeme yapılacağını belirtti.

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gül çiçeği üreticilerine bu sezon ilk defa iki kez ön ödeme yapılacağını belirtti.

Çelik, gazetecilere, bu yıl ilk kez sezonun ortasında ve sonunda gül çiçeğinin kilogram fiyatı üzerinden ödeme yapılacağını söyledi.

Gül çiçeği fiyatının belirlenmesinin ardından taban fiyatı üzerinden üreticilere ücretlerin tamamının ödeneceğini ifade eden Çelik, bu yıl bu şekilde ön ödeme yapılacağının duyurusunun yapıldığını kaydetti.

Çelik, ön ödemenin 15 Haziran'a kadar yapılacağını belirterek, "Vatandaş ne kadar gül vermiş? Toplamda 5 bin kiloluk bir rekoltesi var ama 15'ine kadar bir ton gül vermiş. Tespit edeceğimiz kilogram başı fiyatı üzerinden ön ödeme yapacağız, arkasından kampanya bittikten sonra, ayın 15'nden sonra teslim ettikleri gül çiçeği tutarı kadar da işini görsün, ihtiyacını karşılasın, borçlarını ödesin düşüncesiyle ikinci bir ödeme daha yapacağız." diye konuştu.

Üreticiye son ödemenin, gül çiçeğinin kesin fiyatı belirlendikten sonra yapılacağını bildiren Çelik, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz şu günlerde alım merkezlerine teslim edecekleri gül miktarı ne kadar çok olursa alacakları para da o kadar fazla olacak. Biz biliyorsunuz Gül çiçeği bedelini kampanyamız bittikten sonra kazancımıza bakıp ona göre bir fiyat tespit ediyoruz. Bu geçmişte de böyle oldu, bugün de böyle olacak, yarın da öyle olacak. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum; bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizi bu konuda mağdur etmeyeceğiz, piyasanın en yüksek rakamını vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Üreticilerimiz sabahın erken saatinde uykularından fedakarlık edip gül bahçelerine geliyorlar, emek veriyorlar, gül bahçelerine masraf yapıyorlar bunları görmemezlikten gelemeyiz. Üreticilerimizin alın terini en yüksek seviyede vermenin çabası içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize geçmişte olduğu gibi en iyisini yapmaya gayret edeceğiz."

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Kaynak: AA

Hasan Çelik, Haziran, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gül üreticilerine iki ayrı ön ödeme yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gül üreticilerine iki ayrı ön ödeme yapılacak - Son Dakika
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