Gül üreticisine korona darbesi

Serada gül üreten Tahir Tayboğa, kendilerine 25 liraya malolan gülün demetine esnafın 2-3 lira fiyat verdiğini söyledi

Tahir Tayboğa, korona virüs nedeniyle 80 bin liralık ürünün serada kaldığını, kredi öteleme ya da kredi çekmek için gittiği özel bankaların da kendisine yardımcı olmadığını söyledi

ADANA - Adana'da gül üreticiliği yapan Tahir Tayboğa korona virüs nedeniyle 80 bin liralık ürünün serada kaldığını, kredi öteleme ya da kredi çekmek için gittiği özel bankaların da kendisine yardımcı olmadığını söyledi.

15 yıldır gül üreticiliği yapan Tayboğa, korona yüzünden işlerin 2 aydır bıçak gibi kesildiğini belirterek, "50 bin liralık kömür yaktık ama şehir çıkışları yasak olduğu için mallar elimizde kaldı. Burada 3 dönüm üzerinde 80 bin liralık ürünüm çıkmıştı. Diğer ürün de 1 ay sonra çıkacak. Ama böyle giderse o da elimizde kalacak" dedi.

Tayboğa, diğer illere satış yapamadığı için fiyatı çok düşürdüklerini kendilerine 25 liraya malolan gül demetini, esnafın 2-3 liraya almaya çalıştığını kaydetti.

Tayboğa, bu dönemde kendilerine mutlaka destek verilmesi gerektiğini anlatan Tayboğa şöyle devam etti:

"Kredi kartlarının ertelenmesi gerekiyor. Onun içinde özel bankaya gidiyoruz faiz istiyor ne yapacağımızı bilmiyoruz. En büyük sıkıntımız özel bankalar. 'Senin limitlerin dolu olduğu için kredi veremiyoruz' diyorlar. Zaten gittiğimiz zaman sıra bulamıyoruz, bir muhatap yok. Müşteri hizmetlerine bağlanmaya çalışıyoruz ama 40 dakika hatta bekletiyor onlarla da iletişim kuramıyoruz."

Tayboğa, bundan 1 ay sonra çıkacak güllerinin de sera da çürümemesi için çare arıyor.