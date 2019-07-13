'Gül ve lavantanın Başkenti Isparta'
2 saat önce
Turizm sektöründe uluslararası yayın yapan TOURMAG Turizm Dergisi'nin kapak konusu Isparta oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:39 Kaynak: Bültenler
Isparta Valiliği öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA), sürdürebilir kalkınma ve turizm hedefiyle sektörün ilgili kurum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği çalışmalardan olumlu sonuçlar elde edilmeye devam ediyor.
"Bugüne kadar gül ve lavanta ile gündeme gelen Isparta, şimdilerde sahip olduğu farklı turizm değerleriyle ön plana çıkmaya başladı."
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