Son Dakika Haberleri: Gül ve Selçuk, Yarıyıl Tatilinde Okullarda Tadilat Yapan Yükümlüleri Ziyaret Etti (2)

Gül ve Selçuk, Yarıyıl Tatilinde Okullarda Tadilat Yapan Yükümlüleri Ziyaret Etti (2)

59 dakika önce

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat...

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat yapan yükümlüleri ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:53 Kaynak: AA

Adalet Bakanı, Ziya Selçuk, Abdulhamit Gül, Güncel
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