Gül ve Selçuk, Yarıyıl Tatilinde Okullarda Tadilat Yapan Yükümlüleri Ziyaret Etti (2)
59 dakika önce
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat...
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şehit Ömer Halisdemir
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat yapan yükümlüleri ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:53 Kaynak: AA
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