Gül: "Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Gül: 'Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve... - Son Dakika

Gül: "Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve...

6 saat önce

Gül: "Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve kanunlardır.

Gül:

Gül: "Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve kanunlardır. Yargı, sadece hukukun emri altındadır."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Gül: "Yargı hiçbir yerden ve kimseden emir almaz. Yargının emir alacağı tek yer Anayasa'dır ve... - Son Dakika
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