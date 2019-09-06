Son Dakika Haberleri: Gül: "(Yargı reformu) Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren...
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Gül: "(Yargı reformu) Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren...

2 saat önce

Gül: "(Yargı reformu) Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız."

Gül:

Gül: "(Yargı reformu) Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız."

Parlamento, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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