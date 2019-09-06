Gül: "(Yargı reformu) Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren...
2 saat önce
Gül: "(Yargı reformu) Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:28 Kaynak: AA
Gül: "(Yargı reformu) Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız."
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