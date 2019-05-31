Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Denetime açık, kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde bu...
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- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:51 Kaynak: AA
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı
Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -1- Adalet Bakanı Gül
: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Denetime açık, kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde bu reformun uygulaması, hayata geçmesini takip edeceğiz."
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