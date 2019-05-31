Son Dakika Haberleri: Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Denetime açık, kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde bu...
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Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Denetime açık, kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde bu...

1 saat önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -1-
Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Denetime açık, kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde bu reformun uygulaması, hayata geçmesini takip edeceğiz."
Gül: (Yargı Reformu Strateji Belgesi) Denetime açık, kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde bu...
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:51 Kaynak: AA
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