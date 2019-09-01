Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve...
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Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:28 Kaynak: AA
Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceğiz."
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